Adres gibi isim

yaşayan, 1977 yılında dünyayageldi. Aile fertleri isim yarışına girdi.Herkes kendi bulduğu ismi, nüfuskimliğine yazdırmak istedi.Ancak nüfusmüdürü "" dedi. Üç gün boyuncadirendi. Ancak aile, memuru iknaetti. Beş isim taşıyan adam ise hayatıboyunca okulda, sınavda, bankada veaskerde sıkıntı yaşadığını söyledi.