Denizli'de yaşayan Haşim Ahmet Abdulbaki Buğra Bahadır Nebioğulları, 1977 yılında dünyaya geldi. Aile fertleri isim yarışına girdi. Herkes kendi bulduğu ismi, nüfus kimliğine yazdırmak istedi. Hal böyle olunca ailesi, bulanan isimlerini not edip nüfusa gitti. Ancak nüfus müdürü "Bu isimlerin hepsini yazamam" dedi. Üç gün boyunca direndi. Ancak aile, memuru ikna etti. Beş isim taşıyan adam ise hayatı boyunca okulda, sınavda, bankada ve askerde sıkıntı yaşadığını söyledi.
Adres gibi isim
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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