Şo'kol'du!

Kızıltepe'de yaşayan iki çocuk babası Naim Karaaslan, (30) 2010 yılında tarlada çalıştığı sırada kolunu batöze kaptırdı. Tek kolunu kaybeden genç adam, çocukları ve yedi aylık hamile eşine bakabilmek için hastanenin kapısını çaldı. Kol nakli olmak istediğini anlattı. Ancak doktorlardan aldığı yanıtla şoka uğradı. Sekiz yıl önce tarlada çalışırken batözün içerisine taş girdiğini ve çıkarmaya çalışırken, şoförün motoru çalıştırması nedeniyle kolunu kaptırdığını anlatan Karaaslan, "Bir üniversite hastanesine gittim kol nakli olabilmek için. Bana tek kol için nakil olmadığını söylediler. Bir süre sonra tekrar gittim yine aynı şeyi söylediler. Hiçbir şey istemiyorum sadece kol nakli yapılmasını istiyorum" diye konuştu.



'YAPABİLECEKLERİN SINIRLI'

Engeli nedeniyle ailesinin hayatını idame ettirmeye zorlandığını da ifade eden Karaaslan şöyle devam etti: "Engelli maaşı alıyorum ve amcamın açtığı dükkanda çalışıyorum ancak kirada oturuyorum. Devlet büyüklerine sesleniyorum, yardımcı olurlarsa memnun olurdum. Tek kol nakli yapılırsa bana her türlü ihtiyacımızı karşılarım. Daha gencim. Benim sağlam olan kolumu mu kesmem gerekiyor kol nakli olabilmem için?" Eşi Rukiye Karaaslan ise, "Tek kol olunca herhangi bir işe de alınmıyor. 'Yapabileceğin işler sınırlı' diyorlar" dedi.



