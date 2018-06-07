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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesi Mersin Mitingi'nde konuşuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm renkleri ve zenginlikleri ile Mersin halkı esenle yaşıyorsa geleceğimize güvenle bakarız demektir. İnşallah 24 Haziran'daki seçimler bu güzel iklimi daha iyi hale getirecektir. Mersin 24 Haziran'da güçlü Meclis cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?

YAPTIĞIMIZ YATIRIMI BAY KEMAL, BAY MUHARREM ANLAR MI?

Biz 16 yıldır bu ülkeyi hizmet siyaseti ile kaldırdık. Mersin'e yaptığımız yatırımı Bay Kemal, Bay Muharrem anlar mı? Önümüzdeki 3 yıl içinde bin kişilik bir yurt daha açıyoruz. Tarsus Üniversitesi'ni açıyoruz, biz yaparız, onlar yıkar, öyle diyorlar. Tevfik Sırrı Gün Stadyumu'nu Millet Bahçesi yapıyoruz, biz yapamayacağımızı vaat etmeyiz.

BAY KEMAL BU SENİN SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BENZEMEZ

Sağlıkta 13'ü hastane olmak üzere 35 sağlık tesisi yaptırdık. 15 ayda yeni yaptığımız şehir hastanesinden 3,5 milyon kişi hizmet aldı. Bay Kemal bu senin SSK Genel Müdürlüğü'ne benzemez. Bunların hayatları hep böyle, SSK'ya genel müdür olacaksın hep şikayette bulunacaksın.



GÖZLERİNİ OKULLARIMIZA, HASTANELERİMİZE DİKMİŞ DURUMDALAR

Anamuhalefetin adayı ve diğer adaylar şehir hastanelerine karşıymış hatta ellerine fırsat geçerlerse kapatacaklarmış. Onlar yıkım ekibi olarak gözlerini okullarımıza, hastanelerimize dikmiş durumdalar. Bir zamanlar 1.ve 2.köprüleri satacağız dediler rahmetli Özal televizyon programında neyi satıyorsunuz dedi ? Ben de aynısını diyorum. Meydanlarda açık açık tüm yatırımları durduracaklarını söylüyorlar. Onlara bu fırsatı verecek misiniz?

BAY MUHARREM YAP-İŞLET-DEVRET NEDİR BİLMİYOR AMA SEÇİMDEN SONRA ÖĞRENECEK

600 yataklı Tarsus Devlet Hastesi'nin temelini attık. TOKİ kanalıyla 3719 konutu bitirdik. Mersin'de yatırım bedeli 8 kattrilyon 315 trilyon lira olan 19 yol projesinin yapımı devam ediyor. Maliyeti 1,5 katrilyon lirayı aşan Silifke-Mut yolunun yapım çalışması sürüyor. Bay Muharrem yap-işlet-devret nedir bilmiyor ama seçimden sonra öğrenecek.

50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ

Adana-Mersin demiryolunu yeniledik, seyahat süresini düşürdük. Mersin-Silifke arasını hızlı tren hattına bağlamayı planlıyoruz. Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının altyapı çalışmaları sürüyor. 3 Organize sanayi bölgesine 6 yeni OSB daha ekliyoruz, 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız.