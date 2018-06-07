Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"HATAY BUGÜN BİR BAŞKA GÜZEL"

"Hatay siz bugün bir başka güzelsiniz, şu muhteşem kalabalığa bak. Siz tabi göremiyorsunuz arkada neler var, bu ne coşku, bu ne heyacan. 24 Haziran inşallah yine böyle olacak. 24 Haziran'da birilerine o dersi vermeye hazır mıyız? Buradan sizlerin aracılığıyla Hatay'ın ilçelerindeki tüm kardeşlerime en kalbi selamlarımı gönderiyorum"

"SENELERCE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERDİNİZ"

"Değerli kardeşlerim 1939 yılında katılan Hatay bağımsızlığın kıymetini bilir. Sizler senelerce özgürlük mücadelesi verdiniz. Sonunda her sabreden gibi Hatay'da bayrağımızı dalgalandırdık. Biz Hatay'a bakınca aynı zamanda destansı mücadeleyi de görüyoruz. Hatay'a bakınca vatan aşkını da görüyoruz. Hatay bizim gurur kaynağımızdır."

"AVRUPA'DAKİ VATANDAŞLARIMIZI OYLARINI KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"

"Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum"

"16 yıl önceki Hatay ile bugünkü Hatay mukayese edilir mi? yapılan yatırım nedir? 16 yılda 27.5 katrilyonluk yatırım yaptık Hatay'a. Biz laf üretmiyoruz, biz icraat üretiyoruz. Biz bir icraat kadrosuyuz, Hatay için bu yapılmalıydı. Hatay'a 25 bin seyircili bir stadyum kazandırıyoruz. Şimdi bu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Bir müjdem daha var, ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi millet bahçelerinden birini de Hatay'a kazandırıyoruz."

MİLLET KIRAATHANELERİ AÇACAĞIZ

"İnşallah yeni bir adım, Millet Kıraathaneleri kuracağız. Bunu bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak ruh katacak ruh. 24 saat açık olacak"