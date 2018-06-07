Bay Kemal teröristlerle yürüyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü durağı Muğla'ydı. Muğla'da on binlerce kişiye seslenen Erdoğan şunları söyledi: "İnşallah sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Kardeşlerim şunu unutmayın Muğla demokrasi şehridir. Bay Kemal'in dediği gibi değildir. Bay Kemal teröristlerle beraber yürüyor, adayları Muharrem, Edirne'dekini ziyaret ediyor. 53 Kürt kardeşimi öldüren adamı ziyaret ediyorlar. Neymiş Cumhurbaşkanı adayıymış, Cumhurbaşkanı adayı teröre bu kadar bulaşabilir mi? Bay Kemal'e bir şeyler olmuş. İmam hatiplere kafayı takmış. Sen daha çırak bile olamadın. Biz bu yola dün çıkmadık. Siz çırak bile olamadınız, biz 40 yıldır siyaset meydanındayız, biz çıraklığımızı belediye başkanlığımızda yaptık. CHP kirliliktir, susuzluktur, hava kirliliğidir.
'OKUMAN YAZMAN YOK'
İstanbul'un Ümraniyesi'nde çöp dağı patladı. CHP vardı. Size bir müjde veriyorum, Muğla stadını inşallah Millet Bahçesi'ne dönüştüreceğiz. Değerli kardeşlerim ben sizlere daha ne anlatayım. Bunların halini görüyorsunuz. Bunlar bu ülkeye Cumhurbaşkanı olacak öyle mi? Bay Kemal çıkmış ÖSO'ya terörist diyor, yazıklar olsun sana. Afrin komutanına ne dedi? "Apoletlerini sökeceğim" dedi. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Şu an anayasaya göre ben başkomutanım. Dolayısıyla konuşma yapıyorum, alkışlanacak yerde alkışlıyorlar. Sen fizik öğretmeni olmuşsun ama okuman yazman da yok. Şimdi belki bu konuşmamdan sonra öğrenmiş olur."
YATIRIMLARINIZI SİSTEME SOKUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Ekonomik sabotaj tepki gösteren Erdoğan, "Onların derdi 24 Haziran. 24 Haziran'da acaba AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertebilir miyiz? Bütün hesapları bu. Çökertemeyecekler, başaramayacaklar. Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyüterek gelişmekte olan ülkeler arasında en ileriye çıkartarak gelişmiş ülkeler sınıfına bir adım mesafeye taşıdık" dedi. Vatandaşlara döviz ve altın çağrısı da yapan Cumhurbaşkanı, "Yastık altındaki altın ve dövizi sisteme sokun. Hem kazanın, hem ülkeye kazandırın" ifadesini kullandı.
'OKUMAN YAZMAN YOK'
İstanbul'un Ümraniyesi'nde çöp dağı patladı. CHP vardı. Size bir müjde veriyorum, Muğla stadını inşallah Millet Bahçesi'ne dönüştüreceğiz. Değerli kardeşlerim ben sizlere daha ne anlatayım. Bunların halini görüyorsunuz. Bunlar bu ülkeye Cumhurbaşkanı olacak öyle mi? Bay Kemal çıkmış ÖSO'ya terörist diyor, yazıklar olsun sana. Afrin komutanına ne dedi? "Apoletlerini sökeceğim" dedi. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Şu an anayasaya göre ben başkomutanım. Dolayısıyla konuşma yapıyorum, alkışlanacak yerde alkışlıyorlar. Sen fizik öğretmeni olmuşsun ama okuman yazman da yok. Şimdi belki bu konuşmamdan sonra öğrenmiş olur."
YATIRIMLARINIZI SİSTEME SOKUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Ekonomik sabotaj tepki gösteren Erdoğan, "Onların derdi 24 Haziran. 24 Haziran'da acaba AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertebilir miyiz? Bütün hesapları bu. Çökertemeyecekler, başaramayacaklar. Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyüterek gelişmekte olan ülkeler arasında en ileriye çıkartarak gelişmiş ülkeler sınıfına bir adım mesafeye taşıdık" dedi. Vatandaşlara döviz ve altın çağrısı da yapan Cumhurbaşkanı, "Yastık altındaki altın ve dövizi sisteme sokun. Hem kazanın, hem ülkeye kazandırın" ifadesini kullandı.
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