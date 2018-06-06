Yaralı halde 30 km araç kullandı

Adana'da Özkan Genç, karıştığı kavgada bıçaklandı. Yaralı halde hastaneye gitmek için 30 kilometre araç kullandı. Polisin "Dur" ihtarına uymadı. Bir süre sonra polis tarafından durdurulan Genç için ambulans çağrıldı. Kan kaybeden Genç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN
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