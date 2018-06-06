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halde 30 km araç kullandı

Yaralı halde 30 km araç kullandı
Adana'da Özkan Genç, karıştığı kavgada bıçaklandı. halde hastaneye gitmek için 30 kilometre araç kullandı. Polisin "Dur" ihtarına uymadı. Bir süre sonra polis tarafından durdurulan Genç için ambulans çağrıldı. Kan kaybeden Genç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MURAT KARAMAN
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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