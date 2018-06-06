Ünlü modacı ölü bulundu

Dünyaca ünlü Amerikalı moda tasarımcısı Kate Spade, hayatını kaybetti. Polis, 55 yaşındaki Spade'in New York'taki evinde asılı bulunduğunu ve ardında bir not bıraktığını bildirdi. Özellikle çanta tasarımlarıyla dünya çapında isim yapmış ünlü modacının, ABD'de 140'ın üzerinde, dünya genelinde ise 175'ten fazla mağazası bulunuyor.