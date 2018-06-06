Tepki çekti

İtalya'da bir kadın, tren çarpması sonucu ağır yaralandı. Raylarda ölüm kalım savaşı vermeye başladı. Yardımına sağlık görevlileri koştuğunda o anı bir genç, selfie ile kayda almaya çalıştı. Görevliler, genci yakaladı. Çektiği görüntüleri elinden aldı. Hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak selfie görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. Görüntüyü izleyenlerden büyük tepki yağdı. Yorumlar ardı ardına geldi. 26 Mayıs'ta yaşanan bu trajedik olayın fotoğrafını çeken gazeteci Lambri ise "Bu beklemediğiniz bir barbarlık. Trajedinin önünde selfie. Dünya nereye gidiyor. Tüm ahlak duygumuzu kaybettik" diyerek olayı kınadı.