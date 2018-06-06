Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD dönüşü Antalya'da gazetecilerle bir araya geldi. Münbiç'teki yol haritasına ilişkin önemli bilgiler verdi. Şunları söyledi: "İlk etapta PKK, YPG'liler Münbiç'ten ayrılacak. Ayrılırken de silahları alınacak. Fırat'ın doğusuna gidecek. Oraya gitmeleri, bizim onların orada kalmasını kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Bize yönelik tehdit esas itibarıyla Fırat'ın doğusundan geliyor, Münbiç'in dışında. Dolayısıyla Münbiç'ten sonra yol haritası burada da uygulanacak." Öte yandan Çavuşoğlu, teröristbaşı Gülen'in ABD'den iadesi talebiyle ilgili de bilgi verdi. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'den gelen bilgi ve belgeleri ciddiye aldığını söylediğini aktardı.
Silahları alınacak
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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