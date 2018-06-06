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Silahları alınacak

Silahları alınacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD dönüşü 'da gazetecilerle bir araya geldi. 'teki yol haritasına ilişkin önemli bilgiler verdi. Şunları söyledi: "İlk etapta PKK, YPG'liler Münbiç'ten ayrılacak. Ayrılırken de silahları alınacak. 'ın doğusuna gidecek. Oraya gitmeleri, bizim onların orada kalmasını kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Bize yönelik tehdit esas itibarıyla Fırat'ın doğusundan geliyor, Münbiç'in dışında. Dolayısıyla Münbiç'ten sonra yol haritası burada da uygulanacak." Öte yandan Çavuşoğlu, teröristbaşı Gülen'in ABD'den iadesi talebiyle ilgili de bilgi verdi. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'den gelen bilgi ve belgeleri ciddiye aldığını söylediğini aktardı.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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