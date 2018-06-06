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Rapçi Ezhel’e 10 yıl istendi

Rapçi Ezhel’e 10 yıl istendi
'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu şarkılarında kullanımını özendirdiği iddiasıyla 'ta tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma da tamamlandı. İpekçioğlu hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 23 Mayıs 2018 tarihi öncesinde BİMER üzerinden yapılan suç ihbarında 'Ezhel' adını kullanan kişinin 'den yayınlamış olduğu paylaşımlarda uyuşturucu madde kullanımını özendiren yayınlar yapıldığı yönünde ihbarda bulunulduğu anlatıldı. Ayrıca başka bir paylaşımda ise 'Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler' dediği vurgulandı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı açıklandı.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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