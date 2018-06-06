'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs'ta tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma da tamamlandı. İpekçioğlu hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 23 Mayıs 2018 tarihi öncesinde BİMER üzerinden yapılan suç ihbarında 'Ezhel' adını kullanan kişinin Youtube'den yayınlamış olduğu paylaşımlarda uyuşturucu madde kullanımını özendiren yayınlar yapıldığı yönünde ihbarda bulunulduğu anlatıldı. Ayrıca Şüphelinin başka bir paylaşımda ise 'Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler' dediği vurgulandı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı açıklandı.
Rapçi Ezhel’e 10 yıl istendi
Etiketler: 23 Mayıs , YouTube , Uyuşturucu , Şüphelinin
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.