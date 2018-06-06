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Putin’den fırça

Putin’den fırça
Rusya Devlet Başkanı , Avusturya merkezli ORF televizyonuna verdiği röportaj sırasında sunucunun sürekli sözünü kesmesine Almanca müdahale etti. Program sırasında sunucunun ilk müdahalesi, Putin, MH17 sefer sayılı uçakla ilgili soruyu yanıtlarken geldi. Rus liderin tutumunu netleştirmek isteyen sunucuya Putin, "Eğer sabırlı olursanız ve beni sonuna kadar dinlerseniz, bu konuya bakışımı öğrenebilirsiniz. Cümlemi tamamlamaya müsaade etmiyorsunuz, çok sabırsız davranıyorsunuz" yanıtını verdi. Sunucu bir anda neye uğradığını şaşırdı.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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