;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Bir gar'ip' ölüm
  2. 3 PKK'lı kadın terörist teslim oldu

Prompterin dersini veririm

, ve ’ta onbinlere hitap etti . Gündeme ilişkin mesajlar verdi...

Prompterin dersini veririm
'nin aday yaptığı kişinin hadsizliğini duydunuz değil mi? Meydan meydan gezip 'Paşanın apoletlerini sökeceğim' diyor. Demirtaş'a mı takacaksın o apoletleri!

Prompterı unutmuşum. Ben unutmadım, dersini veririm sana. Korumalar bir misafirimizin önünü kesti. Onun için bir süre durdum. Bu benim ilim ehline gösterdiğim saygıdır.

Etiketler: , , ,
  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar