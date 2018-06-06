Prompterin dersini veririm

CHP'nin aday yaptığı kişinin hadsizliğini duydunuz değil mi? Meydan meydan gezip 'Paşanın apoletlerini sökeceğim' diyor. Demirtaş'a mı takacaksın o apoletleri!
Prompterı unutmuşum. Ben unutmadım, dersini veririm sana. Korumalar bir misafirimizin önünü kesti. Onun için bir süre durdum. Bu benim ilim ehline gösterdiğim saygıdır.
Prompterı unutmuşum. Ben unutmadım, dersini veririm sana. Korumalar bir misafirimizin önünü kesti. Onun için bir süre durdum. Bu benim ilim ehline gösterdiğim saygıdır.
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