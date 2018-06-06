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’ya anne baba darbesi

PKK’ya anne baba darbesi
İçişleri Bakanı , dün 'da muhtarlarla bir araya geldi. Terörle mücadele konusunda bilgi verdi. Operasyonların sürdüğünü belirten Soylu, "Anneleri ve babaları vasıtasıyla ikna ettiğimiz 3 kadın terörist Şırnak'ta askere teslim oldu. Devlet her şeyi yapıyor" dedi.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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