Makamını rüyasında gören alim

Efendi, 3 kıtaya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğu âlimlerinin en meşhurlarından olup, büyük bir Veli'dir. 13. Osmanlı Şeyhülislâmı olup, tefsîr, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlim idi. Gerçek ismi, Ahmed Bin Mustafa'dır. 1492'de İskilip'de doğdu. 1574'te İstanbul 'da vefat etti. Kabri, Eyüp Sultan'da kendi yaptırdığı medresenin yanındadır. Ebussuud Efendi , küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayıp, çocukluk ve gençlik çağında babasından dersler aldı. Osmanlı'da bir çok görevde bulunan Ebussuud Efendi, 1537'de Rumeli Kâdıaskerliği'ne getirildi. 8 yıl bu vazifede bulunan Ebussuud Efendi, kâdıasker tâyin edilmeden önce gördüğü bir rüyayı şöyle anlatmıştır: "Kadıasker olmadan bir hafta önce, rüyâmda Fâtih Sultan Mehmed Camii'nin mihrâbında benim için bir seccâde serilmiş olduğunu gördüm. Halka imam oldum ve sekiz rekat namaz kıldım. Bu rüyadan sonra kadıasker oldum. Meğer bu rüyâ, kadıaskerlikte sekiz sene kalacağıma işâretmiş" Ebüssü'ûd Efendi, şeyhülislâm olmasıyla ilgili bir rüyasını da şöyle anlatmıştır:denildi. Peygamber efendimiz, mihrâbda bulunuyordu. Resûlullah efendimizin huzurunda da bir zât vardı. Konuşmalarını dinledim; Peygamber efendimiz Arapça konuşuyor, o zât ise Farsça söylüyordu. Peygamber efendimiz ona;diyerek İbn-i Kemâl Paşa'yı gösterdi. Mevlânâ Cami dedi. Peygamber efendimiz,buyurdu. Sonra da beni göstererek,buyurdu. Mevlânâ Cami yine,dedi. Peygamber efendimiz,buyurdu. Bu sadık rüyadan tam otuz yıl sonra, bu âcize fetva işleri vazifesi verildi.Kanuni Sultan Süleyman Han, kıymetini ve ilimdeki üstünlüğünü anladığı Ebussuud Efendi'yi çok sever ve değer verirdi. Onu bütün seferlerinde yanında bulundurdu. 1541'de Budin'in fethinde, zafer şükranesi olarak şehrin en büyük kilisesini câmiye çevirten pâdişâh burada ilk namazı Ebussuud Efendi'ye kıldırttı.Ebussuud Efendi, o devirde devlet kânunlarını dinin hükümlerine uygun bir şekilde düzenlemiştir. Tımar ve zeâmetlere dâir mevzularda verilen kararlar, genellikle Ebussuud Efendi'nin fetvalarına dayanmıştır. Kânûnî Sultan Süleyman, 1566'da vefat edince cenaze namazını o kıldırdı. Cenaze kabre konulduğunda yanına bir çekmece bırakılmak istendi. Şeyhülislâm Ebussuud Efendi müdahale etti. Dinimizde kıymetli bir şeyin cenazeyle gömülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sultan Süleyman Han'ın vasiyeti olduğu söylendi. Ama yine de Ebussuud Efendi, çekmecenin içindekilerin görülmesi gerektiğini, kıymetli bir şey varsa gömülemeyeceğini bildirdi. Çekmece Ebussuud Efendi'ye verilirken elden kayıp düştü ve içindekiler döküldü. Kâğıtların her birinde bir fetvâ ve altında Şeyhülislâm Ebussuud'un imzası vardı. Bunu göre Ebussuud, "diyerek ağlamaya başladı. Kânûnî Sultan Süleyman Han, yapacağı her işi Ebussuud Efendi'ye sormuş, aldığı fetvaya göre hareket etmişti. Delil olarak da, bu fetvaların yanında gömülmesini vasiyet etmişti. Ebussuud Efendi, 8 yıl da Sultan İkinci Selim zamanında şeyhülislâmlık yaptı.Ebbusuud Efendi, güler yüzlü, tatlı dilli olup, latîfeden hoşlanırdı. Etrâfında bulunanlara yumuşaklıkla muâmele ederdi. Çok ibâdet eder ve zâhidâne, dünyâya gönül vermeden yaşardı. Gâyet temiz ve sâde giyinirdi. Heybetinden meclisinde kimse konuşmaz, onun konuşması hürmetle dinlenirdi. Meşgûliyetinin çokluğuna rağmen, talebelerine zamânında ve aksatmadan derslerini verirdi. Zeyrek civârındaki Çırçır'da bulunan konağında oturur, Müslümanlar'ın işlerine bakardı. Belli zamanlarda Topkapı Sarayı'na giderek padişahı ziyaret ederdi. Osmanlı Devletinde yetişmiş en büyük şeyhülislâmlardan birisi idi.Şeyhülislâmlığı dönemindeki fetvalarının her biri, bir kânun maddesi mahiyetindeydi. İki defa işlerin çokluğu sebebiyle, sabah namazından sonra sorulan sorulara cevap vermeye başlayıp, ikindi namazında bitirmiştir. Birinde 1412, diğerinde 1413 fetva verdiği tespit edilmiştir.Her ikisi de iyi demişlerdir. Fakat parmağı kaldırmamak daha iyi olduğu meydandadır.Sevmek, vermeyi gerektirmez... Vermemesi, sevmemesine bağlı değilse, hiçbir hata ve günah yoktur.Bir sanatı, namazı hiç terk etmeden yürütmek, Allah katında makbul ameldir.Eğer şifa verenin Allahü Teâlâ olduğunu bilirler ve Karacaahmed'i de sâlih bir kişi olarak tanırlarsa bir şey gerekmez.

