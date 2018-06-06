Kavga aracı

UBER ve taksiciler arasındaki gerilim bu kez Bodrum'da ortaya çıktı. Olay önceki akşam Göltürkbükü Mahallesi'nde yaşandı. VIP araçla yolcu alan, TÜRSAB üyesi ve taşıma belgesi olan 2 sürücü, taksiciler tarafından Uber şoförü sanıldı. Sürücüler ile taksiciler arasında arbede çıktı. Olayın duyan yüzlerce acente aracı, Uber olmadıklarını söylemek için eylem yaptı. Bu sırada ilçedeki 4 ayrı duraktan gelen taksicilerin de katılımıyla gerginlik arttı. Kısa süreli arbede yaşandı. Bölgeye polis ve jandarma yollandı. Araya giren güvenlik güçleri, gerginliği yatıştırdı. Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı da olay yerine gidip, taraflarla konuşarak, gerginliğin sona ermesini sağladı. Torba Taksiciler Kooperatifi Başkanı Yasin Algın, "Amaç dışı ve yasalara uygun olmadan yapılan taşımalar gerçek esnafın ekmeğine mani oluyor. Burada ne esnafın ekmeğinin çalınmasına ne de kabadayılığa izin veririz" açıklamasını yaptı.
Taksicinin, VIP aracını UBER sanması, ortalığı karıştırdı. Karşılıklı gerilimin yükseldiği olayın ardından taraflar güçlükle dağıtıldı.
PROTESTO TURU ATTILAR...
Gerginliğin yanlış anlamadan kaynaklandığını belirten turizm ve taşımacılık şirketi yetkilisi Can Şenkal, "Müşterimizi aldığımız zaman bizi 'Uber' sanıyorlar ve suçluyorlar. Bunların yaşanmasını doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı. Gerginlik, 1 saatlik çabanın ardından yatıştı. Bodrumlu 30 taksici, 'Uber' uygulamasını protesto için bir süre şehir turu attıktan sonra dağıldı.
Taksicinin, VIP aracını UBER sanması, ortalığı karıştırdı. Karşılıklı gerilimin yükseldiği olayın ardından taraflar güçlükle dağıtıldı.
PROTESTO TURU ATTILAR...
Gerginliğin yanlış anlamadan kaynaklandığını belirten turizm ve taşımacılık şirketi yetkilisi Can Şenkal, "Müşterimizi aldığımız zaman bizi 'Uber' sanıyorlar ve suçluyorlar. Bunların yaşanmasını doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı. Gerginlik, 1 saatlik çabanın ardından yatıştı. Bodrumlu 30 taksici, 'Uber' uygulamasını protesto için bir süre şehir turu attıktan sonra dağıldı.
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