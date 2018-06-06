Karışık pizza!

Almanya Frankfurt'ta 1997'de Türkiye'den eroin kaçırma suçlamasıyla 10 yıl hapis yatan Fikri Yaraşır'ın, şimdi de İngiltere'de uyuşturucu baronluğu yaptığı ortaya çıktı. Super Mario adlı bilgisayar oyunundaki karakterlere benzerliği nedeniyle Mario lakabını alan Yaraşır'ın, Glossop semtinde işlettiği pizza ve kebap restoranı üzerinden eroin kaçakçılığına yeniden başladı. Yaraşır, kaçakçılık için tek müşterisinin kendisi olduğu bir de nakliyat şirketi kurdu. İngiliz polisi, Yaraşır ve çetesini Ekim 2016'dan itibaren takip etmeye başladı. Bir kamyondan depoya uyuşturucu boşaltılırken baskın yapan polis, İstanbul'dan yola çıktığı söylenen 210 kilo eroinin ele geçirdi.
Bir İngiliz çifti Türkiye'ye para taşımak için kurye olarak kullanan Yaraşır, yılda sadece 12 bin sterlin kazandığını söylemesine karşın, Türkiye'deki bir fabrikayı bir milyon Sterline satın almaya hazırlandığı ortaya çıktı. Çıkarıldığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kendisine yöneltilen suçlamaları tamamen reddeden Yaraşır, çetedeki bir ortağı hakkında bilgi toplayıp polis muhbiri olmaya çalıştığını savundu. Hakim, Yaraşır'a 25 yıl ceza verirken suç ortağı Ahmet Taşkın'ı 13 yıla mahkum etti. Dedektif Lee Griffin, "Bu çete, parmak izi ve takip edilebilir banka havaleleri yaptıkları için kendilerini ele verdiler" dedi.
Fikri Yaraşır
Bir İngiliz çifti Türkiye'ye para taşımak için kurye olarak kullanan Yaraşır, yılda sadece 12 bin sterlin kazandığını söylemesine karşın, Türkiye'deki bir fabrikayı bir milyon Sterline satın almaya hazırlandığı ortaya çıktı. Çıkarıldığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kendisine yöneltilen suçlamaları tamamen reddeden Yaraşır, çetedeki bir ortağı hakkında bilgi toplayıp polis muhbiri olmaya çalıştığını savundu. Hakim, Yaraşır'a 25 yıl ceza verirken suç ortağı Ahmet Taşkın'ı 13 yıla mahkum etti. Dedektif Lee Griffin, "Bu çete, parmak izi ve takip edilebilir banka havaleleri yaptıkları için kendilerini ele verdiler" dedi.
Fikri Yaraşır
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