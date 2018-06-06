ABD Florida eyaletinde yaşayan Judy Perkins, göğüs kanserine yakalandı. 3 ay ömür biçilen Perkins'e, ilginç bir yöntem uygulandı. Hastaya karaciğerindeki canlı hücrelerin bulunduğu sadece kendine özel bir ilaç kullanıldı. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nde görevli Dr. Steven Rosenberg tarafından yönetilen çalışmada kanserli göğüs dokusunda belirlenen 4 mutant tümör proteinini hedef alacak bağışlık sistemindeki T hücreleri belirlendi. Bu hücreler laboratuvar ortamında çoğaltıldı 90 milyar adet kadarı hastanın kan dolaşımına enjekte edildi. Göğsündeki tümör küçülen kadın, iyileşti. Dr. Rosenberg, artık her hastaya özel üretilen bu ilacın, daha çok etkili olduğunu bildirdi.
Kanserle göğüs göğüse savaştı
Üç ay ömür biçilen Judy, kendisi için özel olarak üretilen ilaçla kanseri yendi.
Etiketler: ABD
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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