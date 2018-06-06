Starbucks'ı küresel bir marka haline getiren şirketin yönetim kurulu başkanı Howard Schultz'tan sürpriz adım. 26 Haziran tarihinde görevini bırakacak olan 64 yaşındaki Schultz, 2020'deki ABD başkanlığı için aday olacak. 77 ülkede 28 bin mağazası olan Starbucks'ın 64 yaşındaki patronu, "Bu markanın yükselişi beni gelecek için umutlandırdı. 1997 yılında Starbucks'a 1000 dolar yatıran biri, bugün 21 milyon dolar kazandı. Toplumdan aldıklarımı geri vermek için bir şeyler yapacağım, henüz bunun tam olarak ne olduğuna karar vermedim" dedi. Ancak Demokratlar, Howard Schultz'un 2020 yılındaki ABD başkanlığı için aday olacağını söyledi. Schultz New York Times'a yaptığı açıklamada, "Daha spekülatif başlıklar atmamanız için size açık konuşacağım. Bir süredir ülkemin büyüyen bölünmesi ve dünyadaki duruşumuz hakkında derin endişelerim var. Bu nedenle önemli kararlar alacağım" ifadelerini kullandı.
Kahveci bombası
Starbucks’ın patronu Howard Schultz, 2020’de ABD Başkan adayı olmak için görevini bıraktı. 77 ülkede 28 bin mağazası olan 64 yaşında Schultz, “Markama 1000 dolar yatıran, 21 milyon dolar kazandı. Toplumdan aldıklarımı geri vereceğim” dedi
Etiketler: Howard Schultz , New York Times , ABD
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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