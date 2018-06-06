;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Adalet çarptı
  2. Yüksek gerilim

Kahveci bombası

Starbucks’ın patronu , 2020’de Başkan adayı olmak için görevini bıraktı. 77 ülkede 28 bin mağazası olan 64 yaşında Schultz, “Markama 1000 dolar yatıran, 21 milyon dolar kazandı. Toplumdan aldıklarımı geri vereceğim” dedi

Kahveci bombası
Starbucks'ı küresel bir marka haline getiren şirketin yönetim kurulu başkanı Howard Schultz'tan sürpriz adım. 26 Haziran tarihinde görevini bırakacak olan 64 yaşındaki Schultz, 2020'deki başkanlığı için aday olacak. 77 ülkede 28 bin mağazası olan Starbucks'ın 64 yaşındaki patronu, "Bu markanın yükselişi beni gelecek için umutlandırdı. 1997 yılında Starbucks'a 1000 dolar yatıran biri, bugün 21 milyon dolar kazandı. Toplumdan aldıklarımı geri vermek için bir şeyler yapacağım, henüz bunun tam olarak ne olduğuna karar vermedim" dedi. Ancak Demokratlar, 'un 2020 yılındaki ABD başkanlığı için aday olacağını söyledi. Schultz New York Times'a yaptığı açıklamada, "Daha spekülatif başlıklar atmamanız için size açık konuşacağım. Bir süredir ülkemin büyüyen bölünmesi ve dünyadaki duruşumuz hakkında derin endişelerim var. Bu nedenle önemli kararlar alacağım" ifadelerini kullandı.
Etiketler: , ,
  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar