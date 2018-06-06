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Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Biz sadece güçlü Meclis demiyoruz. Biz sadece güçlü hükümet demiyoruz. Biz sadece güçlü Türkiye demiyoruz. Bütün bunlarla beraber aynı zamanda güçlü ekonomi diyoruz.

Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda ortaya koyduğu ekonomi performansıyla dünya çapında bir modeldir, dünya çapında bir efsanedir.



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