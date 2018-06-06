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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaval'a tebrik

'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Odası (ATO) iftarında konuşma yapıyor...

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Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Biz sadece güçlü Meclis demiyoruz. Biz sadece güçlü hükümet demiyoruz. Biz sadece güçlü Türkiye demiyoruz. Bütün bunlarla beraber aynı zamanda güçlü ekonomi diyoruz.

Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda ortaya koyduğu ekonomi performansıyla dünya çapında bir modeldir, dünya çapında bir efsanedir.

AYRINTILAR GELİYOR..

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 21:29
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