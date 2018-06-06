Çılgın hedefe doğru

Fransız yüzücü Ben Lecomte, Büyük Okyanus'u (Pasifik Okyanusu) yüzerek geçen ilk insan olma amacıyla Japonya'dan yüzmeye başladı. 51 yaşındaki Lecomte, günde sekiz saat yüzerek altı aydan uzun bir süre içinde ABD'nin batı kıyısına ulaşmayı hedefliyor. 9 bin kilometrelik güzergah boyunca kendisine aralarında ikisi doktor olmak üzere 7 kişilik biliminsanları ekibi de eşlik edecek.