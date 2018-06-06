Fransız yüzücü Ben Lecomte, Büyük Okyanus'u (Pasifik Okyanusu) yüzerek geçen ilk insan olma amacıyla Japonya'dan yüzmeye başladı. 51 yaşındaki Lecomte, günde sekiz saat yüzerek altı aydan uzun bir süre içinde ABD'nin batı kıyısına ulaşmayı hedefliyor. 9 bin kilometrelik güzergah boyunca kendisine aralarında ikisi doktor olmak üzere 7 kişilik biliminsanları ekibi de eşlik edecek.
Çılgın hedefe doğru
Etiketler: Ben Locemte , Fransa
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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