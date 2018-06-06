CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'ye destekte sınır tanımadı. Aynı CHP zihniyeti şimdi de terör yuvası Kandil'e yönelik yapılması planlanan operasyona karşı çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın "Türkiye Kandil'e girebilir' açıklamasını eleştirdi. Haddini aşan Özel şunları söyledi: "16 yıldır Kandil'e gitmeyenler son 16 günde mi gitmeye akıllarına koymuşlar."
CHP Kandil operasyonuna karşı çıktı
Etiketler: CHP , Özgür Özel , PKK , HDP , Türkiye
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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