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Kandil operasyonuna karşı çıktı

CHP Kandil operasyonuna karşı çıktı
, terör örgütü 'nın siyasi uzantısı olan 'ye destekte sınır tanımadı. Aynı CHP zihniyeti şimdi de terör yuvası Kandil'e yönelik yapılması planlanan operasyona karşı çıktı. CHP Grup Başkan Vekili , Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın " Kandil'e girebilir' açıklamasını eleştirdi. Haddini aşan Özel şunları söyledi: "16 yıldır Kandil'e gitmeyenler son 16 günde mi gitmeye akıllarına koymuşlar."
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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