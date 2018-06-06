Bir gar'ip' ölüm

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde canına kıyan genç bir kız, geride cevapsız sorular bıraktı. Korkunç olay, geçen Pazar akşamı yaşandı. Didem Demirci (25) bir süre önce nişanlısı Samet G.'den ayrıldı. Bunalıma giren genç kız, eski nişanlısına mesaj yolladı. Samet G., şüphelenerek Didem'in ailesini aradı ve "Kızınıza iyi bakın" diye uyardı. Karabağlar'da oturan anne Neriman ve baba Musa Demirci, Bornova'da yaşayan kızları İrem ve Didem'den haber alamadı. Çift, arabaya binerek Bornova'ya doğru yola çıktı. Anahtarla kapıyı açan anne-baba, salonda oturan kızları İrem Demirci'ye ablasının nerede olduğunu sorduklarında "Bilmiyorum" cevabını aldı. Didem'in odasına giren çift, kızlarını yerde yatarken bulunca fenalaştı. Genç kızın intihar ettiği ipin bir parçası boynunda, diğer ucu ise kesilmiş halde tavana asılıydı. Korkunç manzarayı gören aile, hemen polisi arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen polis, genç kızın kendini asarak yaşamına son verdiğini saptadı. Ancak genç kız tavanda asılı haldeyken ipi kimin kestiği sorusu cevapsız kaldı. Olay sırasında evde bulunan kardeşi, ablasıyla küs olduğunu, dışarıdan gelip salonda oturduğunu ve ablasını görmediğini anlattı. Didem'in kız kardeşi ve eski nişanlısı Samet G. gözaltına alındı. İkili ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Didem'in ölmeden önce eski nişanlısıyla konuştuğu telefonuna ise incelenmek üzere el konulduğu açıklandı.