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Başbakan Yıldırım'dan flaş bedelli açıklaması!

Başbakan Yıldırımdan flaş bedelli açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, "Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 16:35
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