Başbakan Binali Yıldırım, "Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu" dedi.
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Başbakan Yıldırım'dan flaş bedelli açıklaması!
Başbakan Binali Yıldırım, "Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu" dedi.
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