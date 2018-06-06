Adalet çarptı

ABD Sanford'da önceki gün çok ilginç bir olay yaşandı. 68 yaşındaki Parkhurst, Sanford'daki bir beyzbol sahasında yaklaşan aracın yolundan çocukları uzaklaştırmaya çalışırken hayatını kaybetti. Parkhurst'a çarpan aracı süren 51 yaşındaki kadın sürücü Carol Sharrow kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin ise tam 50 yıl önce dört yaşındaki kız çocuğu Carolee Ashby'nin ölümünde baş şüpheliydi. Parkhurst nihayet suçunu bir süre önce itiraf etti. Kazadan önce kendisi ve kardeşinin alkol aldığını söyledi. Ancak olayın üzerinden 50 yıl geçtiği için katil serbest kaldı. Ancak 4 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan Parkhurst'un aynı şekilde can vermesi, "İlahin adalet' olarak yorumlandı. Katilin ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan Sharrow daha sonra tutuklandı.
68 yaşındaki Douglas Parkhurst, katil olduğunu yıllar sonra itiraf etti.
68 yaşındaki Douglas Parkhurst, katil olduğunu yıllar sonra itiraf etti.
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