Son dakika... Dışişleri'nden açıklama: Silahlar alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki kritik temasları üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Çavuşoğlu açıklamasında terör örgütü YPG'den silahların alınacağını söyledi.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Bizim amacımız YPG'nin kontrol ettiği yerlerden teröristlerin çekilmesi, yerel insanlara devredilmesi. Buradaki amacımız, yerinden edilmiş insanların, mültecilerin bölgelerine dönmesidir. İki taraflı kararlılık var.

OBAMA, YPG'NİN BİZE ÇEKİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ FAKAT BU SÖZ TUTULMADI

Obama, YPG'nin bize çekileceğini söylemişti fakat bu söz tutulmadı. Sonrasında YPG bir çok bölgeyi ele geçirdi. Bu konu ilişkilerimizi kopma noktasına getirdi. Bu dönemde Tillerson Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Sonrasında durum bu noktaya geldi. Bu yol haritası tam olarak uygulanması gerekiyor. Her iki tarafta kararlılık var.

FETÖ KONUSUNDA SİZDEN GELEN BİLGİLERİ CİDDİYE ALIYORUZ DİYORLAR

FETÖ konusunda sizden gelen bilgileri ciddiye alıyoruz diyorlar. Belge geldi gelmedi eksiği yada yanlışı vardı olmaz, çalışma grubundaki arkadaşlar baksınlar ne eksik, ne yanlış bize söylesinler.