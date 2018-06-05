;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ağaçtan düşen başkan öldü
  2. Ajan dağıttı

faciası: 38 ölü

Lav faciası: 38 ölü
ülkesi Guatemala'da 31 Mayıs'ta Fuego Yanardağı faaliyete geçti. lar 8 kilometrelik bir alana yayıldı. Yanardağın püskürttüğü kül ve dumanlar çevreyi kapladı. Bölgeden 3 bin 100 kişi tahliye edildi. Patlama sonucu 38 kişinin yanarak hayatını kaybettiği, 300 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar