Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 31 Mayıs'ta Fuego Yanardağı faaliyete geçti. Lavlar 8 kilometrelik bir alana yayıldı. Yanardağın püskürttüğü kül ve dumanlar çevreyi kapladı. Bölgeden 3 bin 100 kişi tahliye edildi. Patlama sonucu 38 kişinin yanarak hayatını kaybettiği, 300 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Lav faciası: 38 ölü
Etiketler: Orta Amerika , lav
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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