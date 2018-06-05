Hapiste balayı

'Kıbrıs'ta balayı' hayali hapishanede bitti. Akılalmaz olay dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Ankara'da yaşayan Ümit Köklüağaç, yakın bir tarihte evlendi. Genç adam eşiyle birlikte balayını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapmak istedi. Bir süre önce uçak biletlerini alan çiçeği burnunda çift, dün Kıbrıs'a gitti. Ancak Ercan Havalimanı'ndaki dedektör köpek Cindy, damadı görünce tepki verdi. Bunun üzerine havaalanındaki görevli polisler, şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirdi. Ümit Köklüağaç'ın üzerinde yapılan aramalarda dokuz uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun üzerine polisler damadı kelepçeledi. Yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf ederek gönüllü ifade veren zanlı Köklüağaç, tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne gönderildi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil Dümenci mahkemede verdiği ifadede zanlının uyuşturucu taşıdığını söyledi. Soruşturmanın yürütülebilmesi için 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır, polisin zanlı aleyhindeki soruşturmasının devam ettiğini belirtti. Zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.
Tutuklanan damat, başını yerden kaldıramadı.
Tutuklanan damat, başını yerden kaldıramadı.
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