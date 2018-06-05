FETÖ Araştırması

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tutarsızlıklar bitmek bilmedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun şekilde istenmediğini iddia etti. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'lilere bir mesaj gönderdi. "Belgeler Adalet Bakanlığı'nda gelin inceleyin" deyin. Bu çağrı üzerine CHP Milletvekili Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ile FETÖ tutuklularının avukatı Erol Aras ve avukat Efe Dikbıyık'tan oluşan heyet dün bakanlığa gitti.
İSİMLERİ SAKLADILAR
Heyette yer alan avukat Erol Aras'ın bazı Fetullahçı şüphelilerin avukatı olduğu gibi aynı zamanda FETÖ'nün yayın organı olduğu bilinen Can Erzincan TV'de sık sık programlara katıldığı belirlendi. Ankara Baro Başkanlığı'na bir dönem aday olan Aras'ın bu programlarda Fetullahçı yayın organının tezlerini destekleyen açıklamalar yaptığı görüldü. Öte yandan CHP'nin ikisi hukukçu milletvekili, ikisi uzman hukukçu olmak üzere dört kişiden oluşan heyetinde yer alan isimler kamuoyundan son ana kadar saklandı. Bu durum "CHP ne yapmayı amaçlıyor" sorusunu gündeme getirdi.
Erol Aras, FETÖ'nün yayın organı olan Can Erzincan TV'de programlara katılıyordu.
İSİMLERİ SAKLADILAR
Heyette yer alan avukat Erol Aras'ın bazı Fetullahçı şüphelilerin avukatı olduğu gibi aynı zamanda FETÖ'nün yayın organı olduğu bilinen Can Erzincan TV'de sık sık programlara katıldığı belirlendi. Ankara Baro Başkanlığı'na bir dönem aday olan Aras'ın bu programlarda Fetullahçı yayın organının tezlerini destekleyen açıklamalar yaptığı görüldü. Öte yandan CHP'nin ikisi hukukçu milletvekili, ikisi uzman hukukçu olmak üzere dört kişiden oluşan heyetinde yer alan isimler kamuoyundan son ana kadar saklandı. Bu durum "CHP ne yapmayı amaçlıyor" sorusunu gündeme getirdi.
Erol Aras, FETÖ'nün yayın organı olan Can Erzincan TV'de programlara katılıyordu.
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