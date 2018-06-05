Çok iyi soru!

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde yaşayan Gülsüm Kabadayı, yaptığı fedakarlıkla hafızalara kazındı. Kabadayı, 2008'de trafik kazası sonucu felç kalan bir gençle hastanede karşılaştı. Konuşamayan ve yatağa mahkum olan kimsesiz gence sahip çıktı. Kabadayı "Umut" adını verdiği genci, "koruyucu aile statüsünde" evine alıp, ona 10 yıl boyunca bir bebek gibi baktı. Rusça konuşmalara tepki veren Umut'un Rus olabileceğine ilişkin haberler çıktı. Bunun üzerine çocukları kayıp olan Ruslar, soluğu Antalya'da aldı. Ancak Umut'un ailesine ulaşılamadı. Moskova'da "kutsal kadın" ilan edilen Gülsüm Kabadayı, 23 Ocak'ta evlat acısı yaşadı. 10 yıldır baktığı Umut, hayata gözlerini kapadı. Acılı kadın "Benim oğlum melek oldu" diye ağladı. Türkiye'nin gurur duyduğu Gülsüm annenin hikayesi, 2 Haziran'da yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) soru olarak öğrencilerin karşısına çıktı. Sınavda, Kabadayı ve 'Umut' adını verdiği gencin hikayesinin bir bölümü, 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' sorusu oldu. Soruda ikilinin hikayesinin bir bölümü ile Rus muhabirin sorusuna Kabadayı'nın verdiği cevap yer aldı. Öğrencilere bu parçadan hangi sonucun çıkarılamayacağı soruldu. LGS sorusunu, Facebook hesabından paylaşan Gülsüm Kabadayı, "1 milyon öğrencimizin girdiği LGS'de sorulan soru üzerine bugün çok mesaj geldi ve telefonla arandım. Bana bu onuru yaşatan Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ederim" diye yazdı.
Gülsüm annenin Umut'u sınav sorusu oldu
Gülsüm annenin Umut'u sınav sorusu oldu
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