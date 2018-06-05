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Ajan dağıttı

Ajan dağıttı
'nin Colorado eyaletindeki Denver kentinde, bir ajanı, gece kulübünde dans ettiği sırada kılıfından yere düşen silahını almaya çalışırken bir kişiyi bacağından vurdu. Polis şefi Marika Putnam, ajanın önce bir karakola götürüldüğünü ve daha sonra FBI'dan bir yetkiliye teslim edildiğini açıkladı. Savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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