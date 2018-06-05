100 bin emekliye müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de emekli vatandaşlarla iftar açtı. Emeklilikte yeni bir dönemin başladığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:
Emeklilik için başvuru yapan ancak işlemleri sonuçlanmayan 100 bin kişi bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da bayram maaşlarını ve ikramiyelerini almalarını sağlıyoruz. Temmuz zammından da faydalanacaklar. Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan zenginlikten emekliler başta olmak üzere tüm milletimize faydalandırdık. Siz emeklilerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdır.
Hiçbir zaman bol keseden atıp tutup iş başına gelince bunları unutanlardan olmadık. Bazılarının sırtında küfe yok bol bol atıyorlar, bunlara inananlar da oluyor. Bizim sırtımızda küfe var. Yapabileceklerimizi vaat ederiz. Yapamayacaklarımızı vaat etmeyiz. Ne aldananlardan ne de aldatanlardan olacağız.
Bakanlar Kurulu'nda karar verdik. 65 aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar. Önümüzdeki dönemde zenginleşmek ve bu zenginliği milletimizin her kesime yayılmasına kararlıyız. İşte bunun için güçlü Meclis güçlü yürütme diyoruz.
7/24 MİLLET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece gündüz demeden vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, Diyarbakır dönüşü Ankaralı vatandaşlarla buluştu. Saat 01.00 sıralarında Diyarbakır'dan, Ankara Esenboğa Esenboğa Havalimanı'na gelen Erdoğan, konvoyu Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda ilerlerken aracını Aydınlıkevler'deki AK Parti Seçim Bürosu önünde durdurdu. Partisinin seçim bürosuna sürpriz ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, partililerin sevgi gösterisiyle karşılaştı.
Emeklilik için başvuru yapan ancak işlemleri sonuçlanmayan 100 bin kişi bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da bayram maaşlarını ve ikramiyelerini almalarını sağlıyoruz. Temmuz zammından da faydalanacaklar. Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan zenginlikten emekliler başta olmak üzere tüm milletimize faydalandırdık. Siz emeklilerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdır.
Hiçbir zaman bol keseden atıp tutup iş başına gelince bunları unutanlardan olmadık. Bazılarının sırtında küfe yok bol bol atıyorlar, bunlara inananlar da oluyor. Bizim sırtımızda küfe var. Yapabileceklerimizi vaat ederiz. Yapamayacaklarımızı vaat etmeyiz. Ne aldananlardan ne de aldatanlardan olacağız.
Bakanlar Kurulu'nda karar verdik. 65 aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar. Önümüzdeki dönemde zenginleşmek ve bu zenginliği milletimizin her kesime yayılmasına kararlıyız. İşte bunun için güçlü Meclis güçlü yürütme diyoruz.
7/24 MİLLET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece gündüz demeden vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, Diyarbakır dönüşü Ankaralı vatandaşlarla buluştu. Saat 01.00 sıralarında Diyarbakır'dan, Ankara Esenboğa Esenboğa Havalimanı'na gelen Erdoğan, konvoyu Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda ilerlerken aracını Aydınlıkevler'deki AK Parti Seçim Bürosu önünde durdurdu. Partisinin seçim bürosuna sürpriz ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, partililerin sevgi gösterisiyle karşılaştı.
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