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’cilere ceza yağdı

UBER’cilere ceza yağdı
İstanbul Etiler'de sivil trafik ekipleri, aracı olduğunu tespit ettikleri sürücüleri durdurdu. Ekipler, çok sayıda aracın sürücüsüne, "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle 3 bin 8 lira, yolcularına ise, "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle 334 lira para ceza kesti.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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