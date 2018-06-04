İstanbul Etiler'de sivil trafik ekipleri, UBER aracı olduğunu tespit ettikleri sürücüleri durdurdu. Ekipler, çok sayıda aracın sürücüsüne, "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle 3 bin 8 lira, yolcularına ise, "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle 334 lira para ceza kesti.
UBER’cilere ceza yağdı
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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