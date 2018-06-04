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Tele tutuklama!

Tele tutuklama!
Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtmak suretiyle telefonla aradıkları vatandaşları 3.1 milyon lira dolandıran 9 kişilik çete yakalandı. Söz konusu çeteden ilginç bir isim çıktı. Kamuoyunca Seda Tripkolic olarak tanınan ünlü şarkıcı da çete üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çete üyelerinin banka hesaplarında ele geçirilen 1.5 milyon TL ile 5 lüks araca da el konuldu. Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla ve 'da onlarca daire satın aldıkları iddia edildi. Bu arada Seda Sular'ın hesabında suça konu olayla bağlantılı olduğu iddia edilen yüklü miktarda para ve çete üyeleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin bulunduğu belirtildi. Sular ise "Olaylarla alakam yok" dedi.

NAZİF KARAMAN
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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