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Şehitlere veda

Şehitlere veda
Türkiye dün iki kahramanını daha vatan toprağına bıraktı. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin (29) ile Uzman Çavuş Tayfur Uluçay (29) memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Ergin memleketi 'un Eynesil İlçesi'nde toprağa verildi. Şehidin annesi Aynur Ergin'in "İki evladım var, onları da gönderirim" sözleri ağlattı. Şehit Uluçay ise 'da son yolculuğuna uğurlandı.



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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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