Minik Çağla’ya ilaç olalım

İzmir'de yaşayan Tunç ailesinin 18 aylık ikiz bebeklerinden Çağla Deniz Tunç'un kas hastalığı olan SMA hastası olduğu anlaşıldı. Hastalık nedeniyle minik Çağla, ikizinin aksine ayakta bile duramadı. Aile, ABD'de satılan ilacın Çağla'ya da verilmesi için başvuru yaptı. Ancak aile, bir dozunun bedeli 125 bin dolar olan ilaç için ret yanıtını aldı. Olayı yargıya taşıyan ailenin, umutla beklediği bir kapı da yüzlerine kapandı. İzmir Valiliği'ne bağış hesabı açılması için başvuru yapan aile, aldıkları olumsuz yanıtla yıkıldı. Sağlık Bakanlığı'nın SMA Tip 1'lere verdiği ilacı Tip 2 hastası Çağla'ya vermediğini söyleyen anne Sevtap Tunç, "Son umudumuz olan para toplayarak ilaç alma hevesimiz kursağımızda kaldı. Biz şimdi ne yapacağız, çocuğumuz sakat mı kalsın" diye ağladı.