Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düğmeye basıldı. Bu kapsamda örgütün "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evleri kurduğu saptandı. FETÖ'nün bu yolla, üniversiteli kandırarak bu evlere yerleştirdiği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu evlere dün operasyon yapıldı. 25 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında bulunan Sefa B.'nin (24) İYİ Parti Çukurova Gençlik Kolları Başkanı olduğu saptandı. Bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sefa B.'nin "hijyen evi" sorumlusu olduğu anlaşıldı. Zanlının, daha önceki görevinin de askeri okullara gidecek öğrencilere ders vererek "abilik" yapmak ve bu okullara FETÖ üyesi öğrenciler yerleştirilmesini sağlamak olduğu vurgulandı.
Kirli plan
Etiketler: Çukurova Üniversitesi , FETÖ , Adana
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.