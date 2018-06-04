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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İhanet romanı!
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Kaya otobüsü deldi

Kaya otobüsü deldi
Tunceli'de Sercan Küçük'ün kullandığı yolcu minibüsü, dün kentin girişindeki polis noktasına yanaştı. Minibüsün durduğu sırada dağlık alandan kopan bir kaya parçası, ön camdan girdi, yan camdan çıktı. Küçük, hafif yaralandı. Araçta büyük hasar meydana geldi. Şoför, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcular çağrılan başka bir minibüsle yolllarına devam etti.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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