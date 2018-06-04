Tunceli'de Sercan Küçük'ün kullandığı yolcu minibüsü, dün kentin girişindeki polis noktasına yanaştı. Minibüsün durduğu sırada dağlık alandan kopan bir kaya parçası, ön camdan girdi, yan camdan çıktı. Küçük, hafif yaralandı. Araçta büyük hasar meydana geldi. Şoför, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcular çağrılan başka bir minibüsle yolllarına devam etti.
Kaya otobüsü deldi
Etiketler: Tunceli
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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