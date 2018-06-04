Kanser profesörü!

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferdane Oğuzölçül, 2005 yılında (Myastenia Grawis) kas hastalığına yakalandı. Hemen tedaviye başladı. Ameliyat masasına yattı. 2010 yılında ise tedavisi sürerken rahim kanseri olduğu anlaşıldı. Yine ameliyat masasına yattı. 2014 yılında yapılan kontroller sırasında ise karın boşluğunda 5 santimetrelik kanserli kitle olduğu ortaya çıktı. 'Savaşmayı öğreneceksiniz' Tekrar ameliyat olan, ardından kemoterapi, radyoterapi ve brakiterapi tedavilerini geçiren Oğuzölçül, üç amansız hastalığı da yenmeyi başardı. Bu zorlu süreçte yaşam mücadelesini kaybetmediğini belirten Ferdane Oğuzölçül, "Kanser tanısı aldığımda yine 'Niye ben' ve 'Niye bana oldu' demedim. Savaşmak ve kabullenmek zorundasınız. Eğer niye ben deseydim bir moral çöküntüsüne girecektim. Tedavi boyunca zor bir süreçten geçtim. Ağrılarınız ve ilaçların yan etkileri oluyor. Ama ben hayatla dalga geçtim. Saçlarım döküldüğünde bile böyle de oluyormuş dedim. Peruk bile takmadım" diye konuştu.
Elazığ'da Prof. Dr. Ferdane Oğuzölçül, 13 yılda ikisi kanser olmak üzere üç amansız hastalığı yendi. "Moral çok önemli. Eğer 'Niye ben' deseydim bir moral çöküntüsüne girecektim. Ben öyle yapmadım" dedi
Elazığ'da Prof. Dr. Ferdane Oğuzölçül, 13 yılda ikisi kanser olmak üzere üç amansız hastalığı yendi. "Moral çok önemli. Eğer 'Niye ben' deseydim bir moral çöküntüsüne girecektim. Ben öyle yapmadım" dedi
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