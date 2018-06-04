Kandil'e de sıra gelecek

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftar programının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı:
CHP ile bir olup siyaset mühendisliği yapanları hesabı önce Diyarbakır'da bozulacaktır. Artık bu seçimde benim Diyarbakırlı gencin genciyle yaşlıyla yolda yürüyecektir. Yavrularını kızlarını dağa kaçıranların kimler olduğunu gayet iyi bilen beni Diyarbakırlı vatandaşım bunun hesabını soracaktır.
Bazıları Kandil'den atıp tutuyor. Ama merak etmeyin. Sıra oraya da gelecek. Analar ağlamasın diye demokratik açılımı biz devreye aldık.
Burada ne söylüyorsan diğer 80 vilayette de aynısını savunduk, aynısını söyledik. Doğu'da farklı Batı'da farklı bir dil kullanmadık. Yaradanı yaradandan ötürü sevdik.
PKK'nın bizim değerlerimizle, İslam'la yakından uzaktan bir alakası var mı? Bunlar ateist. Bunların karşısında dik durmanın onurunu yaşamalıyız. Evler tünellerle birbirine bağlanmamış mıydı, bunlar halkımı haraca bağlamamış mıydı?
Ülkemize saldıranlar bu ülkenin dostları mı? Neymiş, Kürtmüş. Onların Kürtlükle Mürtlükle alakası yok. Onların George idare ediyor. Onları ne talimat verirse onu yapıyor. Amerika 5 bin silahı kimlere teslim etti, bunlara teslim etti. O silahlar kime karşı kullanıldı. Benim Kilis'teki kardeşime karşı kullanıldı. Susalım mı? Susamayız.
Kürt sorununu çözmeye başardık. 2018'in Türkiye'sinde artı Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Eli kanlı katil sürülerine hayat hakkı tanımayacağız. Sokak çetelerinin bölge halkına musallat olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
BİZ YAPARIZ HDP YIKAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da halka seslendi: Terör örgütünün arkasında olduğu gençlere söyleyin. Son 10 yılda Diyarbakır'a 35,5 katrilyon lira yatırım yaptık. Diyarbakır'ı bir kenara koymadık, buraya ayağa kaldıracağız dedik. İngiltere'nin Hyde Parkı varsa biz de eski stadı Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Biz yaparız HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir.
CHP ile bir olup siyaset mühendisliği yapanları hesabı önce Diyarbakır'da bozulacaktır. Artık bu seçimde benim Diyarbakırlı gencin genciyle yaşlıyla yolda yürüyecektir. Yavrularını kızlarını dağa kaçıranların kimler olduğunu gayet iyi bilen beni Diyarbakırlı vatandaşım bunun hesabını soracaktır.
Bazıları Kandil'den atıp tutuyor. Ama merak etmeyin. Sıra oraya da gelecek. Analar ağlamasın diye demokratik açılımı biz devreye aldık.
Burada ne söylüyorsan diğer 80 vilayette de aynısını savunduk, aynısını söyledik. Doğu'da farklı Batı'da farklı bir dil kullanmadık. Yaradanı yaradandan ötürü sevdik.
PKK'nın bizim değerlerimizle, İslam'la yakından uzaktan bir alakası var mı? Bunlar ateist. Bunların karşısında dik durmanın onurunu yaşamalıyız. Evler tünellerle birbirine bağlanmamış mıydı, bunlar halkımı haraca bağlamamış mıydı?
Ülkemize saldıranlar bu ülkenin dostları mı? Neymiş, Kürtmüş. Onların Kürtlükle Mürtlükle alakası yok. Onların George idare ediyor. Onları ne talimat verirse onu yapıyor. Amerika 5 bin silahı kimlere teslim etti, bunlara teslim etti. O silahlar kime karşı kullanıldı. Benim Kilis'teki kardeşime karşı kullanıldı. Susalım mı? Susamayız.
Kürt sorununu çözmeye başardık. 2018'in Türkiye'sinde artı Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Eli kanlı katil sürülerine hayat hakkı tanımayacağız. Sokak çetelerinin bölge halkına musallat olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
BİZ YAPARIZ HDP YIKAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da halka seslendi: Terör örgütünün arkasında olduğu gençlere söyleyin. Son 10 yılda Diyarbakır'a 35,5 katrilyon lira yatırım yaptık. Diyarbakır'ı bir kenara koymadık, buraya ayağa kaldıracağız dedik. İngiltere'nin Hyde Parkı varsa biz de eski stadı Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Biz yaparız HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir.
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