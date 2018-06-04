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İnsanlığa kurşun!

’da yavruları bulunan ‘Benek’ isimli av köpeği, tabancayla vuruldu. Vücuduna 6 kurşun isabet eden hayvan, tedavi altında...

İnsanlığa kurşun!
İnsanlık ölmüş dedirten olay 'da meydana geldi. 1 Haziran'da, Bilgisayar Programcısı Berke Dinçman'ın (49) 'İngiliz setter' cinsi 'Benek' isimli köpeğine, otomobille yaklaşan bir kişi tarafından peşpeşe 6 el ateş edildi. Yavruları bulunan köpek, boynu ve sırtına isabet eden kurşunlarla yarandı. Veterinere götürüldü. Vücudundaki kurşunlar çıkartıldı. Köpeğin durumunun iyiye gittiği bildirildi.

'HALA ŞOKTAYIM'
Köpeğin sahibi Berke Dinçman savcılığa suç duyurusunda bulunurken, "Hala şoktayım. Köpeğim daha yeni anne olmuştu. Vücuduna isabet eden kurşunların yan yana olması çok yakından ateş edildiğini gösteriyor. Benek İngiliz av köpeği, kesinlikle kimseye saldırmaz. 'Böyle bir şeyi nasıl ve niçin yaparlar, anlayabilmiş değilim. Bunu yapanın yanına kar kalmamalı" diye konuştu.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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