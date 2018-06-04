İhanet romanı!

Kitap okuyan kadının hayatını değişti. Filmlere konu olacak olay İstanbul'da yaşandı. 16 yıllık evli F.G. ile bir konsoloslukta çalışan kocası U.G.'nin iki çocukları vardı. Kadın bir gün kitap satın aldı. Kitapta evli iki insanın yasak ilişkisi anlatılıyordu. Kitabı okuyunca şoka girdi. Çünkü kitaptaki karakterlerde kendisi, eşi ve yazarın kendisi anlatılıyordu. Kitabın yazarı A.I. bir gazete röportajında kitapta anlatılan her şeyin gerçek bir yaşam hikayesinden alındığını söylemişti.
YERDEKİ HALIYA KADAR
Ancak kitapta anlatılan yasal ilişki, bizzat yazar A.I. tarafından yaşanmış, ancak kendisi de evli olması dolayısıyla başka birinin başından geçmiş gibi kurgu ile sunulmuştu. Kitabın iki baş karakterinden birisi kocası U.G., diğeri de yazarın kendisiydi. Kitapta F.G.'nin iki çocuğu ile kadın da detaylı olarak tasvir ediliyordu. Kocasının babasının denizde boğularak ölümünden, yazarla olan yasak ilişkisine, F.G.'nin evinin tasvirine kadar her şey detaylı şekilde kitapta anlatılmıştı. Evdeki avizeden yerdeki halıya, televizyonun monte edildiği duvardan desenli kağıda kadar F.G.'nin evinin içi kitapta yer alıyordu.
TUZ RUHUYLA TEHDİT
F.G.'nin elinin terlemesinden U.G.'nin boyunun uzunluğu, kullandığı cip ve gittiği kafeye kadar her şey kitapta yazıyordu. Kitabın teşekkür kısmında ise açıkça eşi U.G.'nin adı yazılıydı. Okuduğu kitapla şoka giren ve yaptığı araştırmayla eşinin yazarla olan ilişkisini öğrenen F.G., kendisi evde olmadığı zamanlar yazarı eve alıp zina yapmaktan çekinmediğini ileri sürdü. Eşine boşanmak istediğini söyledi. Ancak U.G. boşanmaya kalkarsa yüzünü tuz ruhuyla yakacağını anlatarak kadını tehdit etti. Bir başka gün de sıcak su dolu çay bardağını yüzüne fırlattı. F.G. son olaydan sonra ailesinin yanına sığındı ve boşanma davasını açtı.
Ali OKTAY
YERDEKİ HALIYA KADAR
Ancak kitapta anlatılan yasal ilişki, bizzat yazar A.I. tarafından yaşanmış, ancak kendisi de evli olması dolayısıyla başka birinin başından geçmiş gibi kurgu ile sunulmuştu. Kitabın iki baş karakterinden birisi kocası U.G., diğeri de yazarın kendisiydi. Kitapta F.G.'nin iki çocuğu ile kadın da detaylı olarak tasvir ediliyordu. Kocasının babasının denizde boğularak ölümünden, yazarla olan yasak ilişkisine, F.G.'nin evinin tasvirine kadar her şey detaylı şekilde kitapta anlatılmıştı. Evdeki avizeden yerdeki halıya, televizyonun monte edildiği duvardan desenli kağıda kadar F.G.'nin evinin içi kitapta yer alıyordu.
TUZ RUHUYLA TEHDİT
F.G.'nin elinin terlemesinden U.G.'nin boyunun uzunluğu, kullandığı cip ve gittiği kafeye kadar her şey kitapta yazıyordu. Kitabın teşekkür kısmında ise açıkça eşi U.G.'nin adı yazılıydı. Okuduğu kitapla şoka giren ve yaptığı araştırmayla eşinin yazarla olan ilişkisini öğrenen F.G., kendisi evde olmadığı zamanlar yazarı eve alıp zina yapmaktan çekinmediğini ileri sürdü. Eşine boşanmak istediğini söyledi. Ancak U.G. boşanmaya kalkarsa yüzünü tuz ruhuyla yakacağını anlatarak kadını tehdit etti. Bir başka gün de sıcak su dolu çay bardağını yüzüne fırlattı. F.G. son olaydan sonra ailesinin yanına sığındı ve boşanma davasını açtı.
Ali OKTAY
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