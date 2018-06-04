Hainlikleri sürüyor

Akıncı Üssü'ne yönelik FETÖ davasındaki kayıtlar ortaya çıktı. Darbeci Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un cezaevi ziyaretlerinde yaptıkları görüşmeler kayıtlara geçti. Karakuş'u ziyaret eden eşi Ayça Karakuş'un, "Geçtiğimiz Pazar günü patlama sesi ile sarsıldık. Bir an öyle heveslendim ki ulan dedim, yoksa felan..." sözleriyle ikinci bir darbe girişimi beklentisi taşıdığı görüldü.
Yüksel TEMEL
Yüksel TEMEL
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