Fayton protestosu

İstanbul Adalar'da yapılan fayton sefası, at ölümleriyle sonuçlandı. Adalar'da her yıl 400'den fazla atın fayton kazaları, bakımsızlık ve kötü muamele sonucu acı çekerek can verdiği ortaya çıktı. Acı tablo, hayvanseverleri ayağa kaldırdı. "Faytona Binme Atlar Ölüyor Platformu", atlar için kolları sıvadı. Grup, faytonların atlara yaşattığı zulme ve beraberinde getirdiği ölüme dikkat çekmek amacıyla Kadıköy İskelesi'nde eylem yaptı. Hayvan hakları koruyucularını atlara sahip çıkmaya davet eden hayvanseverler, "Bir at ortalama 25 yıl yaşayabiliyorken, faytona koşulan atlar, ağır bir şekilde çalıştırılması sonucunda sadece 2 yıl yaşayabiliyor. Hayvanlar bizim kölemiz değil" açıklamasını yaptı. 9 yaşındaki Egemen Serter de eyleme 'atlar mutlu olursa dünya da mutlu olur' temasıyla çizdiği bir resimle katıldı.





Beyza KABASAKAL