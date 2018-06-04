Siirt'in Baykan İlçesi'nde yaşayan Nuray Yıldız (24) bebeğini yolda dünyaya getirdi. Evde doğum sancıları başlayan Yıldız'ı, eşi Siirt Devlet Hastanesi'ne götürmek istedi. Ancak Yıldız, dayanacak gibi değildi. Genç kadının sancısı daha da şiddetlendi. Yakınları Kadın Doğum Uzmanı Ahmet Yıldızbakan'ı arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Başhekim Şeyda Kayhan ile birlikte Nuray Yıldız ve eşinin bulunduğu yere ulaşan Yıldızbakan, doğumun başlaması üzerine Yıldız'a müdahale etti. Kısa süre sonra yolda doğum gerçekleşti. Anne ve bebeği Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Başhekim Kayhan, anne ve bebeğin hastaneye takip amaçlı yatırıldığını dile getirdi. Kayhan, "Anne ve çocuk, bizim için çok önemliydi ve çok şükür ikisinin de sağlık durumu iyi. Hastalarımızın her zaman yanındayız. Devletimizin verdiği imkanlarla da her zaman her yere koşmaya hazırız" dedi. Uzman doktor Yıldızbakan ise yola çıkarken 112 acil servis ekiplerini de arayıp söz konusu mevkiye yönlendirdiklerini belirterek, "Doğum yol kenarında yapıldı. Hastaya hemen ilk müdahaleyi yaptık. Hastanın sağlıklı bir doğum yapmasını sağladık. Anne ve bebeğin durumu iyi" ifadelerini kullandı.
Dünyaya 'yol'culuk
9 aylık hamile olan Nuray Yıldız, otomobile binip hastaneye gitmek istedi. Ancak sancısı şiddetlendi. İmdada yetişen başhekim ve doktor, yol kenarında doğumu gerçekleştirdi
Etiketler: Siirt Devlet Hastanesi , Nuray Yıldız
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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