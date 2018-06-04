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Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı ile 'li mevkidaşı arasındaki görüşme, ABD Dışişleri Bakanlığında başladı.

ABD ile kritik görüşme başladı

Görüşme için 'nin başkenti Washington'a dün gelen Çavuşoğlu, bugün sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığına geldi.

Toplantının yapılacağı salona girişte basın mensuplarına poz veren iki bakan, herhangi bir açıklama yapmadı.

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ DE GÜNDEME GELECEK

Görüşmede ağırlıklı konusunun ele alınması ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın bugünkü görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini açıklamış ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini belirtmişti.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 15:11
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