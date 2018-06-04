Başbakan Yıldırım Ankara'da düzenlenen Çevre Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

16 yıllık iktidarımızda çevreyle ilgili hem toplumda farkındalık oluşturmak aynı zamanda da gelişen şehirleşme, sanayileşme kapsamında çevrenin korunmasına dair önemli uygulamaları hayata geçirdik.

Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından belediyelerimiz adına gerçekleştirilen birçok çevre yatırımının toplu açılışını yapıyoruz. Ayrıca bir de belediyelerimize araç dağıtımı yapacağız. Yatırımların tutarı 2,5 milyar lira civarında. 16 yıldır devam ettirdiğimiz geleneğimiz vardı. Tek tek açılışlar yerine toplu açılışlar yapıyoruz. AK Parti iktidarının o kadar eseri var ki tek tek açılış yapsak herhalde 30-40 yıl açılış yapamazdık.

İsraf inancımızda haramdır. Bu konuda artık daha bilinçli adımlar atıyoruz. Yaşadığımız şehirler, köyler bize emanettir. Hor ve hoyratça kaynaklarımızı yok etme hakkına sahip değiliz.

Ankara'dan başlayarak sıfır atık projesi başlayacak. Sıfır atık projesi etap etap ülkenin her köşesine yayılacak. Atıklarla sadece geri dönüşüm yapılmış olmuyor, aynı zamanda istihdama katkı sağlıyor. 24 Haziran'da ham meclis yenilenecek hem de yönetim sistemi değişecek. Seçim beyannamemizde çevre, şehircilik ve yerel yönetimler konusunda özel bir bölüm ayırdık. Bölgemizde ortaya konulmaya çalışılan birtakım şer planlarını bozmak için güçlü Meclis, güçlü liderliğe öncesinden daha fazla ihtiyaç var.

Su havzalarının tamamı koruma altına alınacak. Yeni dönemde orman alanlarımızın büyüklüğünü artırmaya devam edeceğiz. Bu alanı 233 milyon dekara çıkaracağız. İStanbul başta olmak üzere marka değeri yüksek şehirlerimizi küresel düzeyde cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Belediye meclislerinin denetim yatkisini artırıp katılımcılığı ve hesap verilebilirliği güçlendireceğiz.

8 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

İmar Barışı yasası ile vatandaşlarımızın kangren haline gelmiş bir sorununu da gündemden çıkarıyoruz. 13 milyona yakın hanenin iş yeri, konut gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorun son yaptığımız düzenlemeyle ortadan kalkmış olacak. Bu bir milat olacak, bir çizgi çekilecek ve bundan sonra bu durumlara müsamaha gösterilmeyecek. Tarihin en büyük imar barışı yasasıyla vatandaşlarımızın devam eden köklü bir sorununu da gündemden çıkarıyoruz.

8 Haziran itibariyle imar barışı ile ilgili müracaatlar resmen başlıyor.Cuma gününden itibaren gerek e-devlet kapısından gerekse bulundukları şehrin çevre şehircilik birimlerine müracaat etmek suretiyle bu işlemi yaptıracaklar. Başvurular 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlarımdan talebim, bir an önce müracaatı yapmalarıdır