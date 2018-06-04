Balıkesir'de dalgıç Fazlı Kadıoğlu, Marmara Adası'nda balık yakalamak için teknesiyle açıldı. Kadıoğlu, daha sonra tüple dalış yaptı. Ancak dalgıç tüpünün hortumu, teknenin pervanesine takıldı. Olay anında havasız kalan dalgıç hayatını kaybederken, çevrede balık avlayan bir vatandaş ise olayı fark edip Kadıoğlu'nu denizden çıkartarak 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Akıl almaz kaza
Etiketler: Balıkesir
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.