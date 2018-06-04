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Akıl almaz kaza

Akıl almaz kaza
Balıkesir'de dalgıç Fazlı Kadıoğlu, Marmara Adası'nda balık yakalamak için teknesiyle açıldı. Kadıoğlu, daha sonra tüple dalış yaptı. Ancak dalgıç tüpünün hortumu, teknenin pervanesine takıldı. Olay anında havasız kalan dalgıç hayatını kaybederken, çevrede balık avlayan bir vatandaş ise olayı fark edip Kadıoğlu'nu denizden çıkartarak 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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