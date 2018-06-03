Yola indi!

ABD'de küçük bir uçak, California'da yola acil iniş yaptı. İlginç olay dün yaşandı. California Huntington Beach'te bir kadın pilotun kullandığı Cessna 172 tipi uçak, Wayne Havaalanı çevresinde eğitim uçuşu için havalandı. Ancak uçağın motorunda bir arıza yaşandı. Bunun üzerine pilot, Hamilton Caddesi üzerine indirmeyi başardı. Kimsenin yaralanmadığı olay sırasında caddede ilerleyen sürücüler büyük şok yaşadı. Bazı şoförler, uçağın iniş anını cep telefonlarıyla videoya aldı. Hamilton Caddesi üzerinde çalışan Bill Castelblanco, yaşananları "Birden dışarıda çığlıklar yükseldi, aynı anda herkes çığlık atıyordu. Dışarı koştuk ve uçağı gördük. Bir uçak caddenin ortasına iniyordu. Hayatımda ilk defa böyle bir olay yaşıyorum. Bir kişinin bile yaralananmaması mutluluk verici" sözleriyle anlattı.
(İŞTE O PİLOT)
(İŞTE O PİLOT)
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