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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kahraman generalin apoletini sökecekmiş!
  2. Biz yaparız onlar yıkar

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Yola indi!
ABD'de küçük bir , California'da yola acil iniş yaptı. İlginç olay dün yaşandı. California Huntington Beach'te bir kadın un kullandığı Cessna 172 tipi uçak, Wayne Havaalanı çevresinde eğitim uçuşu için havalandı. Ancak uçağın motorunda bir arıza yaşandı. Bunun üzerine pilot, üzerine indirmeyi başardı. Kimsenin yaralanmadığı olay sırasında caddede ilerleyen sürücüler büyük şok yaşadı. Bazı şoförler, uçağın iniş anını cep telefonlarıyla videoya aldı. Hamilton Caddesi üzerinde çalışan Bill Castelblanco, yaşananları "Birden dışarıda çığlıklar yükseldi, aynı anda herkes çığlık atıyordu. Dışarı koştuk ve uçağı gördük. Bir uçak caddenin ortasına iniyordu. Hayatımda ilk defa böyle bir olay yaşıyorum. Bir kişinin bile yaralananmaması mutluluk verici" sözleriyle anlattı.



(İŞTE O PİLOT)
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