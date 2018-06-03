Yarış başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği Liseye Giriş Sınavı (LGS) gerçekleşti. Tüm yurtta sınav heyecanı yaşandı. İstanbul'da da öğrenciler, velileri ile sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara gitti. Sınav saatini heyecanla bekleyen öğrenciler, daha sonra kimlik ve arama kontrolünden geçerek sınav salonlarına alındı. Adaylar içeriye girdikten sonra velilerin bekleyişi başladı. Bazı veliler dua ederken bazıları da Kur'an-ı Kerim okudu. Dışarıda heyecanla bekleyen veliler ise sınava giren bütün çocuklara başarı diledi. belirleyici matematik oldu 1 milyon öğrencinin ter döktüğü sınavı uzmanlar değerlendirdi. Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez ise "Sınavın tamamını dikkate aldığımızda bu sınavın belirleyici dersinin matematik olduğu görülmektedir" diye konuştu.
Mustafa KAYA
Mustafa KAYA
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