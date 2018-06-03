Büyük bir şirkette çalışıyorum. İşyerinde yaşadığım bir hadise nedeniyle çok sinirlendim ve şirket aleyhine Twitter'da "sağda solda hak hukuk derler işçinin hakkına gelince o.çocukluğu yaparlar" şeklinde bir tweet attım.ertesi gün insan kaynaklarından çağırdılar. İş akdimi haklı nedenle feshedeceklermiş. Dolayısıyla yasal haklarımı da ödemeyeceklermiş. Attığım tweet nedeniyle böyle bir hakları var mı?
İşçinin, internet üzerinde sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile işyeri sahibi yahut işyerinde çalışan herhangi bir kişi veyahut da şirketi hakkında aşağılayıcı, onur kırıcı, haysiyet zedeleyici paylaşımlarda bulunması iş kanunu' nun 25/ıı maddesi uyarınca işveren bakımından haklı nedenle iş akdinin feshedilmesi sebebidir. Yargıtay kararları da bu yöndedir. Mahkeme burada yapmış olduğunuz paylaşımın eleştiri sınırını aşıp aşmadığını inceleyecek, aşıyorsa iş akdiniz haklı nedenle feshedilebilecektir. Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2014/11621 Esas 2014/28293. nolu kararında özetle -şöyle demektedir; Somut olayda davacının iş sözleşmesi bir sosyal medya sitesinde "…. adalet dağıtma bankası değildir çünkü sadece torpillilerin, yalakaların bankası olmuş" şeklinde ifadede bulunarak çalıştığı bankayı aşağılayıcı ve kurumsal kimliğine yakışmayan ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle haklı nedenle feshedilmiştir. Taraflar arasında davacının yazdığı konusunda çekişme olmayan ifadeler dikkate alındığında, eleştiri sınırını aştığı, işvereni olan bankanın kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olduğundan doğruluk ve bağlılığa aykırıdır. Fesih haklı nedene dayanmaktadır…." Bu nedenle aman dikkat, sosyal medyada deşarj olmaya çalışırken işinizden olmayın.
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